"Sans lui, je ne ferais pas de musique aujourd'hui": Julien Doré revient sur son duo avec Francis Cabrel

Le nouvel album de Julien Doré permet au chanteur de renouer avec des morceaux ayant marqué son parcours : "Ce sont toutes des chansons qui ont un point d'ancrage avec ma vie, des chansons que j'ai aimé et qui font partie de mes souvenirs". Parmi les titres revisités figurent des classiques tels que "Moi Lolita" et "Un homme heureux" de William Sheller, une reprise en duo avec son idole Francis Cabrel.

Le duo avec Francis Cabrel dans "Un homme heureux" est particulièrement émouvant pour Julien. "C'est un moment d'une grande pudeur, d'une grande tendresse et c'était absolument magnifique à vivre. C'est un rêve d'enfant pour moi", partage le chanteur.

Le titre de l’album, "IMPOSTEUR", soulève des interrogations sur la légitimité artistique. Julien explique : "Aujourd'hui, dans le domaine artistique mais aussi dans notre vie, je pense que l'imposture est partout dans la vie d'un être humain. On se pose la question de savoir si on le mérite, si on a le droit d'être heureux". "Et forcément, dans un domaine artistique dans lequel, soudainement, du jour au lendemain, ce qui est mon cas, on vit de sa passion, évidemment qu'on se questionne sur cette légitimité pour savoir tout simplement si on travaille assez pour avoir le droit de continuer à vivre cette chance-là", ajoute-t-il.

Malgré le succès de ses concerts et l’attachement du public, il reste humble, soulignant l’importance de ne pas se reposer sur ses lauriers : "Moi, je m'absente trois ans, quatre ans entre chaque projet pour, lorsque je reviens me présenter à vous, avoir le sentiment d'avoir suffisamment travaillé et d'avoir suffisamment de choses à dire pour me permettre de réapparaître".