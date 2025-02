Scarlett Johansson et Mahershala Ali plongent au cœur de l’action dans "Jurassic World Renaissance"

Scarlett Johansson incarne Zora Bennett, une spécialiste des opérations secrètes, à la tête d’une mission ultra confidentielle visant à sécuriser le matériel génétique des trois spécimens. À ses côtés, Mahershala Ali interprète Duncan Kincaid, son fidèle bras droit, tandis que Jonathan Bailey, vu dans "Bridgerton" et "Wicked", prête ses traits au Dr Henry Loomis, un paléontologue embarqué malgré lui dans cette expédition périlleuse. Rupert Friend, connu pour ses rôles dans "Homeland" et "Obi-Wan Kenobi", incarne Martin Krebs, un représentant des grandes sociétés pharmaceutiques aux intentions ambiguës.

Le casting est complété par Manuel Garcia-Rulfo, Luna Blaise, David Iacono, Audrina Miranda, Philippine Velge, Bechir Sylvain et Ed Skrein.

À lire aussi C’est officiel, la date de la saison finale de Squid Game est connue

Le film est réalisé par Gareth Edwards ("Rogue One", "Godzilla") et écrit par David Koepp, déjà scénariste des premiers "Jurassic Park". À la production, on retrouve Frank Marshall et Patrick Crowley, tandis que Steven Spielberg, Denis L. Stewart et Jim Spencer occupent les postes de producteurs exécutifs.

Avec un mélange de tension, d’action et une intrigue mêlant science et survie, "Jurassic World Renaissance" promet une immersion spectaculaire dans un monde où l’homme et le dinosaure luttent pour leur existence. Rendez-vous en salles le 2 juillet 2025.