Sous-vêtements d’enfants, alarmes et caméras: "Leaving Neverland 2" relance les accusations contre Michael Jackson

Cinq ans après "Leaving Neverland", qui avait relancé la polémique autour des accusations d’abus sexuels visant Michael Jackson, une suite intitulée "Leaving Neverland 2: Surviving Michael Jackson" est diffusée ce mercredi. Ce nouveau volet revient sur le parcours des deux principaux témoins et annonce un troisième épisode consacré au procès à venir.

Diffusé en 2019, "Leaving Neverland" avait choqué le public en donnant la parole à Wade Robson et James Safechuck, qui affirmaient avoir été victimes d’abus sexuels de la part de Michael Jackson lorsqu’ils étaient enfants. Ce nouveau documentaire va s’intéresser aux cinq dernières années de leur combat judiciaire, aux réactions du public et aux nombreux obstacles qu’ils ont rencontrés.

Wade Robson, lui, décrit un prétendu "mariage" avec Michael Jackson alors qu’il n’avait que sept ans. Selon lui, cette cérémonie incluait des vœux et une bague en diamant. Il évoque également la présence d’une statue grandeur nature de Peter Pan dans la chambre de Jackson, que ce dernier l’aurait forcé à regarder pendant les abus.

À l’inverse, Adrian McManus, ancienne gouvernante de Neverland, soutient les accusations de Robson et Safechuck. Elle affirme au Sun avoir vu le chanteur filmer des enfants dormant chez lui et retrouver des sous-vêtements d’enfants éparpillés dans sa chambre et son jacuzzi.

Si ce deuxième documentaire relance la controverse, le débat pourrait encore s’intensifier avec le procès prévu en 2026. Ce dernier opposera Wade Robson et James Safechuck aux représentants de la succession de Michael Jackson.