Au moment de sa mort, en 2009, Michael Jackson cumulait plus de 500 millions de dollars de dettes

Michael Jackson avait accumulé plus de 500 millions de dollars de dettes au moment de sa mort, le 25 juin 2009, ressort-il d'un document judiciaire qu'a pu consulter le journal britannique The Guardian.

Le "roi de la pop" est décédé à 50 ans d'une surdose de propofol, un anesthésiant qu'il utilisait comme somnifère, alors qu'il comptait se lancer dans une tournée mondiale baptisée "This is It".

Le décès du benjamin des Jackson Five a rendu les héritiers de la star responsables financièrement d'environ 40 millions de dollars dus à l'organisateur de "This Is It", AEG, selon le récent dépôt d'une plainte au tribunal. Le dossier ajoute que Michael Jackson faisait l'objet de poursuites judiciaires à l'étranger et dans plusieurs États américains, dont la Californie, au moment de sa mort.

Plus de 65 plaintes émanant de créanciers visaient ainsi le "roi de la pop". Toutefois, d'après les exécuteurs testamentaires, la plupart de ces litiges ont été réglés ou résolus d'une autre manière.

Les bénéficiaires de l'héritage du chanteur sont sa mère Katherine et ses enfants Prince (27 ans), Paris (25ans) et Blanket (22 ans).

Au cours de sa carrière, Michael Jackson a vendu plus de 400 millions de disques.