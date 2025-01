Squeezie, Inoxtag... Le gratin des streamers réuni pour la bonne cause: ils récoltent 3,4 millions d'euros avec un très bel objectif

Avec "plus de 26 streamers réunis pour la paix", la première édition de cette collecte de fonds a réuni sur la plateforme de diffusion en direct de grands noms du web français comme Squeezie, deuxième youtubeur de France (19,3 millions d'abonnés sur YouTube), et Inoxtag (dont le documentaire "Kaizen" a été la vidéo la plus vue en 2024 sur YouTube en France).

Le marathon caritatif "Stream for Humanity", qui a mobilisé des stars d'internet pendant trois jours sur Twitch, a récolté plus de 3,4 millions d'euros de dons au profit de Médecins sans frontières, ont indiqué dimanche les organisateurs.

"Venir en aide aux familles victimes des conflits armés"

Le but : "venir en aide aux familles victimes des conflits armés", avec un soutien particulier affiché à "la Palestine, au Congo, au Soudan et au Liban", selon l'organisation, qui doit reverser les dons à l'ONG Médecins sans frontières.

Initié par le streamer Amine ("Aminematue", 3,1 millions d'abonnés sur Twitch), l'événement avait pris ses quartiers au stade Jean-Bouin à Paris. Les personnalités du web se sont lancées des défis et ont fait appel à la générosité de leurs abonnés. Ce marathon caritatif s'est conclu par un match de football.

"Bravo et merci à toutes celles et ceux qui ont participé sur place ou chez eux au #StreamForHumanity, 3 millions, c'est une somme incroyable et c'était un plaisir de faire partie de tout ça avec les gars !", a réagi sur X le vidéaste et streamer Hugo Délire.

Les dons restent ouverts même si l'événement est terminé, a précisé l'organisation dimanche soir sur X.