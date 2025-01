Superman fait son grand retour au cinéma cette année: à quoi faut-il s'attendre?

On découvrira notamment la planète Krypton, entre autres. Et figurez-vous que la version 2025 de Superman portera exactement le même costume que celui des films des années 1980 avec l’acteur Christopher Reeve.

C'est d'ores et déjà l'un des rendez-vous cinéma à ne pas manquer : le Superman de James Gunn. Une chose est sûre, les fans sont très impatients, car l’idée est de revenir au Superman des origines et de relancer la saga depuis le début.

C’est un petit bichon qui porte, lui aussi, une cape rouge et qui sait également voler. À noter qu’il s’agit de sa toute première apparition dans un film. Avant cela, il était surtout présent dans les bandes dessinées.

Et alors que le film n’est pas encore sorti, sa bande-annonce cartonne déjà. C’est simple : elle est devenue la plus vue et la plus commentée de l’histoire de Warner Bros. Cela prouve l’immense attente autour du film, ce qui doit certainement ajouter une sacrée pression à son réalisateur.

Avec des méchants iconiques et un retour aux sources, cette nouvelle adaptation du super-héros devrait plaire à tout le monde, aussi bien aux enfants des années 1980 qu’à ceux d’aujourd’hui.

Rendez-vous le 9 juillet prochain dans les salles !