"Des efforts sans nom": Carla Bruni révèle son secret pour garder la ligne à 54 ans

Carla Bruni a toujours eu un physique de rêve. Mais à 54 ans, ce n’est certainement plus aussi simple que lorsqu’elle avait 19 ans et qu’elle a débuté sa carrière de mannequin. La femme de Nicolas Sarkozy a dévoilé, lors d’une interview accordée à Madame Figaro, son secret pour garder la ligne.

Carla Bruni, 54 ans, peut se vanter d’avoir un physique de rêve. La chanteuse et mannequin a toujours su garder la ligne. Pourtant, à l’adolescence, elle a connu des périodes de doute et de remise en question en raison de sa silhouette "ingrate, droite et maigre", comme elle s’est décrite à Madame Figaro lors d’une interview. "J’avais le sentiment d'être invisible. Je suis devenue une jeune fille tard, à 17 ans", a-t-elle confié.

Les formes ont commencé à arriver et c’est ce qui a fait la différence, selon elle. "Tout à coup, j'avais un corps et je voyais bien qu'on me regardait différemment à la plage. Ce que j'ai ressenti alors ? Le plaisir de la séduction."

Elle a débuté sa carrière de mannequin à 19 ans, pour ensuite se diriger vers la musique. Mais elle est toujours restée mince. Pourtant, à 54 ans, ce ne doit certainement plus être aussi simple que lorsque l’on est jeune.

Pour cela, Carla Bruni a un secret ! Et la femme de Nicolas Sarkozy n’a pas hésité à le partager lors de son interview avec nos confrères français : "J'ai une silhouette et un style, peut-être, mais je fais des efforts sans nom pour rester mince : deux heures de sport par jour, de la barre, de l'elliptique, un peu de Pilates", a-t-elle révélé.

Le sport, c’est donc son astuce infaillible pour garder la ligne !