Kim Kardashian furieuse du rapprochement de son petit ami Pete Davidson avec Miley Cyrus: elle le fait savoir

(c)Isopix/MileyCyrus on Instagram

La chanteuse Miley Cyrus aime provoquer. Mais certaines plaisanteries ne passent visiblement pas. D'autant plus si la chanteuse connue pour ses extravagances passe du temps avec votre petit ami.

Selon le Daily Mail, Kim Kardashian n'aurait pas du tout apprécié que la chanteuse Miley Cyrus passe le Nouvel An avec son nouveau petit ami, Pete Davidson et fasse des allusions sur son compte Instagram sur la taille du sexe de son nouveau copain.

Pete Davidson et Miley Cyrus participaient à une folle soirée du Nouvel An à Miami diffusée en direct sur la chaîne NBC, au cours de laquelle Miley Cyrus a interprété plusieurs de ses tubes et a même perdu son top sur scène, dévoilant sa poitrine.

La star qui s'est amusée de la situation sur son compte Instagram a longuement documenté cette soirée de folie sur Instagram, se lovant dans les bras du producteur américain Pete Davidson, et faisant allusion au commentaire épicé d'une ex du producteur.

Pete Davidson a en effet déjà eu des relations amoureuses avec de nombreuses célébrités, dont la star de Bridgerton, Phoebe Dynevor, l'actrice Kate Beckinsale et son ancienne fiancée Ariana Grande.

Ariana Grande avait déjà donné à Pete une réputation très coquine en commentant dans un tweet une partie non négligeable de son anatomie. Elle estimait après avoir dormi une nuit avec lui avoir "été revigorée par l'énergie de la taille de sa virilité".

Une expression reprise et légèrement modifiée par Miley Cyrus qui a légendé une photo de son nouvel an avec le producteur: "Revigorée par l'énergie d'un grand... début".

Une légende qui n'a pas du tout plu à Kim Kardashian, jalouse. Elle s'est désabonnée du compte de Miley Cyrus.