Laeticia Hallyday ne veut pas épouser Jalil Lespert

Laeticia Hallyday et Jalil Lespert vivent leur amour au grand jour depuis plusieurs mois. Ils partagent régulièrement leur bonheur sur les réseaux sociaux. Le couple inséparable s’est installé ensemble à Los Angeles.



Ce dimanche 12 septembre, la veuve de Johnny Hallyday a parlé de son histoire d'amour lors d'une interview accordée au Parisien et dont les propos ont été relayés par Gala. L'ancien mannequin a fait des confidences inattendues...



"Jalil, c’est une rencontre vraiment inattendue et merveilleuse (…) Et on est tombés amoureux au fil du temps, mais sans se voir. Et on s’est embrassés pour la première fois en octobre l’année dernière (…) Jade et Joy s'entendent très bien avec Jalil. Il est d'une bienveillance infinie et n'essaye pas de se projeter trop vite, ce qui moi m'apaise", confie Laeticia Hallyday.



"Il m’a redonné goût à la vie alors que je ne pouvais pas être heureuse, sans trahir Johnny (…) alors j’ai eu besoin de présenter Jalil à Johnny au cimetière, parce que, même si ça peut paraître bizarre, je continue à beaucoup parler à Johnny…"



Mais la mère de Jade et Joy précise qu'elle ne souhaite pas épouser le réalisateur de 45 ans. "J'ai entendu parler de mariage avec lui, il n'en est pas question. En tout cas pour le moment. Je ne suis pas prête. Je ne pense pas que je me remarierai un jour…", précise-t-elle.