Les confidences de la sœur de Céline Dion sur ses problèmes de santé: "Elle pourrait être absente quelques mois"

La chanteuse canadienne a annoncé mardi avoir annulé une série de concerts en raison de problèmes de santé. Au micro du média TVA Nouvelles, sa grande sœur Claudette Dion a livré quelques confidences sur son état de santé… La septuagénaire se veut tout de même rassurante.

Céline Dion, 53 ans, a annoncé mardi avoir annulé une série de concerts prévus à Las Vegas en raison de problèmes de santé. La chanteuse canadienne a expliqué souffrir de graves spasmes musculaires l’empêchant de se produire sur scène.

Déçus de cette annonce, les fans de Céline Dion s’interrogent sur l’état de santé de leur idole et s’inquiètent pour l’avenir de sa tournée mondiale. Interrogée par la chaîne canadienne TVA Nouvelles, la grande sœur de la star, Claudette Dion, 72 ans, a livré quelques confidences à propos de sa cadette : "Elle pourrait être absente quelques mois. Je sais qu’elle a hâte de retrouver ses fans, elle a hâte de retourner sur scène, mais elle ne le fera pas si elle ne se sent pas à 100% en forme", a confié la septuagénaire.

Evoquant les précédents soucis de santé de sa sœur, Claudette Dion a également rappelé que Céline a déjà eu des problèmes "à ses muscles, à ses jambes et à ses pieds" lors de ses concerts à Las Vegas. Mais elle se veut tout de même rassurante envers le public : "Son grand professionnalisme et la passion qui l’habite vont faire en sorte qu’elle aura vraiment tous les outils et la forme qu’il faut. Je ne suis pas inquiète, parce que si on avait eu la moindre inquiétude, on aurait déjà eu des détails médicaux à vous confier", a-t-elle conclu.