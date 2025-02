"Mon Valentin me manque": pourquoi Meghan Markle passe ce 14 février avec ses enfants, mais sans Harry?

Sur Instagram, Meghan Markle a partagé un tendre message à l'attention de son époux. Sous une photo d’eux deux, elle a écrit : "De retour à la maison, je m'occupe de nos bébés et mon Valentin me manque, alors qu'il continue à participer aux Invictus Games, à changer des vies et à nous rappeler à tous le pouvoir de guérison et de résilience de ces incroyables vétérans et de leurs familles. Je suis extrêmement fière de mon mari et de ce qu'il a créé. Mon amour, je mangerai des hamburgers, des frites et des fish & chips avec toi pour toujours. Merci pour toi."

Meghan Markle était bien aux côtés du prince Harry lors de la cérémonie d’ouverture des Invictus Games, cette compétition sportive qu’il a fondée pour les vétérans et militaires blessés. Mais la duchesse a choisi d’écourter son séjour pour retourner auprès de leurs enfants en Californie.