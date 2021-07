La princesse Elisabeth en formation au camp militaire d’Arlon: "Elle a eu droit à un lever aux aurores dans son bivouac" (photos)

La princesse Elisabeth participe à une formation tactique pour les élèves-officiers au camp militaire d'Arlon. Ce camp d'été constitue la dernière phase de sa formation.

Ce vendredi, la princesse Elisabeth participe à une formation tactique au camp militaire Lagland d'Arlon. Pour les élèves-officiers de l'Ecole Royale militaire (ERM), ce camp fait partie de la dernière phase de formation des étudiants de première année de l'ERM, et constitue l'étape militaire suivante à la Phase Initiale Militaire (PIM) et au camp d'hiver qui ont eu lieu respectivement en septembre 2020 et en janvier et février 2021 à Elsenborn. Lors de cette formation à la fois théorique et pratique, les élèves-officiers approfondissent leurs aptitudes et leurs techniques militaires.

"La princesse a eu droit à un lever aux aurores ce matin dans son bivouac ici au camp militaire de Stockem", explique notre journaliste Jean-François Six, présent sur place, sur les ondes de Bel RTL.

"Depuis lundi et jusqu'à la fin du mois, elle participe à cette formation tactique qui est la dernière phase des étudiants de première année. Une année assez chargée pour la princesse qui s'est d'abord formée aux connaissances de base comme la lecture de cartes, le tir, les premiers soins et le drill, très important dans la formation de tout militaire", ajoute-t-il.

Ce vendredi matin, après le salut au drapeau, la fille aînée du couple royal s'est rendu sur le terrain d'entrainement pour évoluer sur une piste d'obstacles, ramper, sauter et grimper.