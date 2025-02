Cathy et Jeff Tuche revisitent les jingles de bel RTL: "Nous ce qu’on veut, c’est des frites, des rires et des chansons"

À l’occasion de la sortie en salle de God Save The Tuche, Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty étaient les invités de bel RTL. Entre éclats de rire et jingles revisités, les deux acteurs ont offert un moment mémorable aux auditeurs.

Cathy Tuche annonce : "Le matin, dès 5h, il y a de quoi bien se marrer déjà. Avec bel RTL, jamais on ne s’ennuie. Nous, en tout cas, on écoute Maxence Lacombe. Bel RTL nous fait vibrer !"

Ce mercredi marque l’arrivée au cinéma de God Save The Tuche, cinquième volet de la célèbre saga. Pour célébrer l’événement, Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty, alias Jeff et Cathy Tuche, ont fait escale sur bel RTL. Fidèles à l’esprit déjanté de leurs personnages, ils ont revisité les jingles de la radio à leur manière.

Jeff Tuche enchaîne avec une déclaration à la hauteur de son personnage : "Qu’on soit à Bouzolles ou en Belgique, nous ce qu’on veut, c’est des frites, des rires et des chansons. Avec bel RTL, c’est la fête tous les matins. C’est pour ça qu’on vibre et qu’on écoute Sandrine et Thomas !"

Une invitation pour Benjamin Maréchal ?

Toujours dans l’humour, Cathy lance un appel à Benjamin Maréchal : "Attention, attention, mesdames et messieurs, avec bel RTL, c’est du lourd, c’est du sérieux. Nous aussi, on mériterait bien d’être dans le journal. Alors Benjamin, c’est quand que tu nous invites ?"

Jeff ne manque pas non plus de glisser un compliment à Sandrine Corman : "On ne rate jamais une de ses émission. Même à Bouzolles, on dit qu’elle est magnifique." Les deux complices concluent en chœur : "Sur bel RTL, c’est que du bonheur !"

Les fans de la famille Tuche peuvent désormais les retrouver dans God Save The Tuche, une nouvelle aventure qui promet son lot de rires et de surprises.