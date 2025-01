Ce Belge est le champion du monde des... imitateurs d'Elvis Presley: "Je pense que j'avais besoin d'un papa"

Après cinq ans d'absence sur les scènes américaines, Franz Goovaerts, sosie officiel et Champion du Monde des imitateurs d’Elvis, revient à Memphis avec un objectif : relancer sa carrière dans le fief du King. Entre émotion et défis, il revisite les lieux mythiques de son idole, comme le légendaire Sun Studio, avant une série de concerts cruciaux.

Elvis Presley aurait eu 90 ans ce 8 janvier 2025. Quarante-sept ans après sa disparition, le King continue d’enflammer les cœurs et d’attirer les foules. Memphis, le berceau du rock, est en effervescence, et parmi les milliers de fans venus lui rendre hommage, un invité très spécial : Franz Goovaerts, sosie belge et Champion du Monde des imitateurs d’Elvis en 2006.

Au cœur de Beale Street, berceau du blues et de la musique du Sud, Memphis vibre toujours au rythme de la légende. Mais c’est surtout à Graceland, la célèbre résidence d’Elvis, que les fans convergent par milliers. Deuxième maison la plus visitée des États-Unis après la Maison-Blanche, elle accueille chaque année près de 700.000 visiteurs, preuve que le King est indétrônable.

"C'est le début de tout ici. J'en ai des frissons et pourtant, je viens ici depuis les années nonante", confie Franz, visiblement touché. "C'est une très belle histoire, celle du rêve américain". "C'est grâce à ce jeune homme et il ne se rend pas compte de ce qu'on lui met sur les épaules. Il ne se rend pas compte que de rentrer par cette porte, il en mourra un jour, d'être Elvis Presley. C'est affolant", raconte le sosie belge.

Un rêve américain

Pour Franz, incarner Elvis est bien plus qu’un simple rôle. C’est une vocation née d’une histoire personnelle touchante : "Quand je viens ici, ça me plonge dans les débuts d'Elvis Presley et ça me rappelle comment et pourquoi j'ai commencé. Je pense que j'avais besoin d'un papa. J'avais besoin d'une force masculine dans ma vie. Mes parents biologiques avaient divorcé, donc je suis tombé amoureux d'Elvis. C'est ça qui m'a donné envie".

Cette passion l’a mené sur les scènes du monde entier, jusqu’à décrocher le titre de Champion du Monde à Memphis. Aujourd’hui, après une absence de cinq ans aux États-Unis, il s’apprête à remonter sur scène devant les fans les plus exigeants : ceux du King lui-même.

Alors, Franz retrouvera-t-il sa couronne ? Réponse dans "Elvis, un Belge à Memphis", ce jeudi 9 janvier à 19h50 sur RTL tvi et en streaming sur RTL play.