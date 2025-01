Elvis aurait eu 90 ans: près de 50 ans après sa mort, le chanteur génère toujours des dizaines de millions de dollars

À Memphis l’effervescence est palpable. Graceland, la demeure iconique d’Elvis Presley, est le théâtre de nombreuses festivités pour marquer ce jour spécial. Un concert aux chandelles dans la chapelle de la propriété a réuni un quatuor à cordes interprétant les chansons emblématiques du King.

Ce lieu chargé d’histoire où repose la légende, attire chaque année 600.000 visiteurs. Avec ses 23 pièces et un parc de 13 hectares, Graceland est plus qu’une maison : c’est un symbole de la culture américaine. Elle reste la résidence privée la plus visitée des États-Unis après la Maison-Blanche.