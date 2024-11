L'Amour est dans le pré: "Je ne sais pas si tu vas apprécier", Roger oublie un petit détail pour sa première nuit avec Viviane

Les séjours à la ferme sont terminés dans L'Amour est dans le pré , et les agriculteurs filent désormais le parfait amour… ou presque, direction des escapades romantiques. Mais pour Roger et Viviane, leur premier voyage à deux commence avec un détail piquant : une histoire de pyjama.

Dès leur arrivée, Roger et Viviane montrent qu’ils ont encore un peu de chemin à faire en matière d'orientation. "On a raté une porte quelque part. Je ne sais pas laquelle, mais on se trouve au même endroit", plaisant-ils.

Après quelques tours sur eux-mêmes, ils finissent par découvrir leur nid d'amour, bien décidés à profiter de cette escapade pour se rapprocher.