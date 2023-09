"Un truc de fou": les premières confessions d'Emily, 24 ans, candidate belge du Meilleur Pâtissier

La nouvelle saison du Meilleur Pâtissier débarque tous les vendredis sur RTL play et tous les lundis sur RTL tvi. Cette année, elles sont deux candidates belges à se lancer dans l'aventure. Nous les avons rencontrées.

Emily, 24 ans, est originaire d'Aiseau-Presles et est barmaid en boite de nuit. Cela fait plus de 10 ans qu'elle regardait Le Meilleur Pâtissier en rêvant d'y participer. Contactée l'an dernier, elle a dû décliner, car elle était en Erasmus. Dès lors, elle n'a pas hésité une seconde lorsqu'elle a été rappelée cette année. La pâtisserie et Emily, c'est une longue histoire : "Mon arrière-grand-mère avait écrit un livre de pâtisserie. Et j'ai toujours aimé faire des gâteaux. Puis, il y a deux ans, pendant le covid, je m'ennuyais, j'ai eu besoin de trouver quelque chose à faire et j'ai commencé à faire des gâteaux et je me suis rendu compte que j'étais plutôt douée. J'ai continué et je n'ai jamais arrêté depuis", confie la jeune femme. Emily aime faire de la pâtisserie, mais elle préfère manger… du salé ! "Je préfère le salé au sucré. Je ne mange pas mes gâteaux, je les fais goûter à ma famille, mes collègues, mes amis. Je goûte mes préparations, mais je ne me relève pas la nuit pour manger un gâteau. D'ailleurs, je salive plus devant Top Chef que le Meilleur Pâtissier".

Sa spécialité, c'est "le glaçage miroir, le pochage et la décoration des gâteaux". Elle révèle passer beaucoup de temps sur ces techniques. En participant au Meilleur Pâtissier, Emily et les autres candidats ont été confrontés à certaines contraintes. Pour Emily, le plus difficile a été de s'adapter : "On est personne et on se retrouve sous le feu des projecteurs, avec des caméras, des journalistes, des dizaines de personnes qui sont focalisées sur nous. C'était un peu compliqué. Puis s'adapter au nouveau plan de travail, au matériel, au temps". En fin de tournage, le retour à la réalité a également été un peu rude pour la jeune femme : "On vit avec des gens pendant X temps et en fait, c'est très dur de rentrer chez soi parce que c'est une vraie famille. On est entourés tout le temps, on est vraiment chouchoutés, et du jour au lendemain, il faut rentrer chez soi. Pour moi, c’était très dur", reconnaît Emily.

Emily fait preuve d'une grande créativité dans ses gâteaux. Lorsqu'on lui demande si elle devait être une pâtisserie, qu'est-ce que ce serait, Emily répond "un petit entremets avec un glaçage miroir avec des petites fleurs dessus, mais avec des petites touches un peu peps à l'intérieur et des choses auxquelles on ne s'attend pas". Quant à l'ingrédient le plus étonnant qu'elle a cuisiné : "Du poivron. J'adore ça. Je l'ai associé avec de la framboise. Vous verrez dans l'émission. J'ai adoré ça et je compte le reproduire chez moi", sourit-elle. "Une bande de potes"

On le découvrira durant cette saison : pas question de compétition entre les candidats : "L'ambiance, c'était vraiment un truc de fou, lance Emily. Je ne m'attendais pas à vivre ça et aussi vite, dès le premier jour, on s'est directement bien entendus. Comme si on se connaissait depuis 10 ans et qu'on était une bande de potes. C'était incroyable". Entre les deux Belges aussi, une relation forte s'est installée : "On adore se charrier. Moi, je la charrie sur sa taille, elle me charrie parce que je suis une 'pêtasse blonde', comme ils adorent le dire, mais ça reste bon enfant. On s'adore". Emily a des projets dans la pâtisserie : "Sur les réseaux sociaux, beaucoup d'ateliers, des masterclasses… Je rêve de vivre de ça, c'est vraiment ma passion".