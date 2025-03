"On avait tout pour être heureux": pourquoi Gérard a-t-il brutalement mis fin à son mariage avec Lucie dans Mariés au premier regard?

Après un début prometteur, Gérard et Lucie n’ont pas réussi à surmonter leurs différences. Entre attentes mal alignées, manque de communication et décisions abruptes, leur histoire s’est achevée dans l’incompréhension et la déception.

Dès leur première rencontre, Gérard et Lucie ont affiché une belle alchimie. Leur mariage s’est déroulé dans la joie et la légèreté, marquant le début d’une relation qui semblait pleine de promesses. Très vite, leur complicité s’est renforcée, notamment lors de leur voyage de noces à Chypre, où ils ont partagé des moments intenses de bonheur et de découverte. "C'était fabuleux. On s'est émerveillés, on s'est découverts et on est restés vraiment H24 tout le temps à deux", se souvient Lucie en revoyant les images de leur lune de miel.

Gérard, qui ne s’attendait pas à revivre des émotions aussi fortes après une longue relation passée, confie même avoir été surpris par ses propres sentiments : "J'avais vécu 32 ans avec la même personne et je pensais ne jamais plus retrouver ces sensations. Et là, je les ai retrouvées à 100 %".