"Je ne regrette pas mon choix": Christophe confronte Aurore, une première rencontre sous tension après l'annulation du mariage dans Mariés au premier regard

Lors des retrouvailles entre les participants de cette huitième saison de "Mariés au premier regard", Aurore rencontre enfin Christophe, l’homme qu’elle aurait dû épouser. Ce dernier avait annulé leur mariage à la dernière minute après avoir rencontré quelqu’un d’autre. Entre tension, excuses et émotions, l’heure est aux explications.

Si certains couples ont tenté l’expérience jusqu’au bout, d’autres n’ont pas eu cette opportunité. Christophe, 38 ans, pompier et sportif d’Éghezée, avait été sélectionné pour son haut niveau de compatibilité avec Aurore, une jeune femme de 34 ans. Pourtant, à seulement quelques jours du mariage, il a décidé de tout arrêter.

Pris de doutes, il avait sollicité une rencontre d’urgence avec Alexandre, l’un des experts de l’émission, pour lui faire part de son hésitation. Mais la raison de son retrait s’est révélée être plus inattendue : il avait rencontré quelqu’un lors d’une intervention. "J’ai suivi mon instinct, ça peut arriver à tout le monde", explique-t-il en revoyant les images de son annonce.

Aurore face à celui qui lui a brisé le cœur

Pour Aurore, l’émotion est intense. Elle s’apprête à rencontrer pour la première fois Christophe, l’homme qu’elle aurait dû épouser. "Je sais que je vais voir la personne qui m'était destinée. Je me demande si on va se parler, si on va avoir une explication ou pas", confie-t-elle.

L’arrivée de Christophe ne passe pas inaperçue. Tous les regards se tournent vers lui, et l’ambiance devient immédiatement plus tendue.