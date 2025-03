Mariés au premier regard: le verdict final, quels couples sont encore ensemble?

La soirée des retrouvailles a été marquée par des émotions fortes et des règlements de comptes. Entre divorces inattendus, incompréhensions et espoirs déçus, les candidats de Mariés au premier regard reviennent sur leur aventure et tirent leurs conclusions.

Après plusieurs mois d’expérience, les cinq couples formés par les experts se réunissent pour un dîner exceptionnel. L’occasion pour eux de revivre leur parcours et d’échanger sur les épreuves traversées. Entre nostalgie, regrets et révélations, chacun s’apprête à faire face à son histoire.

Jordan justifie son choix par une accumulation de tensions et un manque de compréhension mutuelle : "On a eu des désaccords sur une conversation banale et le ton est monté. Ça m’a épuisé. J’ai préféré arrêter".

Autre confrontation marquante de la soirée : celle d’Aurélie et Jordan. Après plusieurs mois d’un mariage en dents de scie, Jordan a décidé de mettre fin à leur relation… par téléphone. "Ça a été assez soudain et je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Deux jours avant, on était tous les deux décidés à faire en sorte que ça fonctionne. Et puis, il a coupé les ponts, sans explication. Silence radio", regrette Aurélie.

Mélanie et Bastien : une alchimie brisée trop tôt

Le couple formé par Mélanie et Bastien n’a pas non plus survécu à l’épreuve du temps. Leur relation s’est rapidement dégradée après le voyage de noces, Mélanie ayant ressenti un manque de connexion : "Tout est allé trop vite et ça a redescendu aussi vite".

Mélanie et Bastien lors de leur mariage. ©RTL info

Bastien, de son côté, a tenté de sauver leur mariage, mais sans succès. "J’ai essayé de m’ouvrir vraiment, ce que je n’aurais jamais fait avant, mais ça n’a pas suffi". Aujourd’hui, les deux jeunes gens sont passés à autre chose, sans rancune.

Jonathan et Maxime : l’exception qui confirme la règle

Si beaucoup de couples ont connu des déceptions, Jonathan et Maxime font figure d’exception. Dès leur mariage, leur entente était naturelle, mais Maxime peinait à développer de réels sentiments amoureux.

Jonathan, quant à lui, a su faire preuve de patience, respectant le besoin de Maxime de prendre son temps pour s’ouvrir. Malgré les doutes initiaux, leur lien s’est renforcé progressivement, au fil des moments partagés. Contrairement à d’autres couples qui ont été freinés par un manque de communication ou des attentes différentes, Maxime et Jonathan ont su construire une relation sur des bases solides. "Jonathan m'a laissé le temps et ça m'a beaucoup aidé à m’ouvrir. Je pense qu’il faut qu'on continue sur cette lancée, doucement, sans pression", explique Maxime.

Maxime et Jonathan lors de leur mariage. ©RTL info

Les experts saluent leur intelligence émotionnelle et leur capacité à s’adapter l’un à l’autre. Jonathan a su se montrer patient et compréhensif, tandis que Maxime a appris à laisser place à ses émotions et à accepter que l’attirance ne se manifeste pas toujours immédiatement.

Lors du verdict final, leur décision est sans appel : ils choisissent de rester mariés. "C'est vraiment le but principal de l'expérience : trouver quelqu'un avec qui on est compatibles, avec qui on se sent bien. Et c'est le cas. Donc, je peux être heureux", confie Jonathan, visiblement soulagé et enthousiaste pour l’avenir.

Gérard et Lucie : des attentes incompatibles

Entre Gérard et Lucie, l’histoire avait pourtant bien commencé. Dès leur mariage, les deux quinquagénaires ont développé une forte complicité, partageant un goût commun pour l’humour et la légèreté. Leur lune de miel s’est déroulée sous les meilleurs auspices, avec des moments de tendresse et de complicité qui laissaient présager une belle relation.

Mais une fois de retour en Belgique, la dynamique du couple a rapidement changé. Gérard, très impliqué dans son travail et dans sa vie quotidienne, a eu du mal à dégager du temps pour son épouse. Lucie, quant à elle, attendait davantage d’efforts de sa part pour construire une vie de couple harmonieuse. "Il me disait qu'il voulait avancer avec moi, mais dans les faits, il ne mettait rien en place", confie-t-elle.

Gérard et Lucie lors de leur mariage. ©RTL info

Les malentendus se sont multipliés, notamment autour de gestes du quotidien. Gérard a perçu certains comportements de Lucie comme un manque d’investissement et un signe de désintérêt. "J’avais l’impression qu’elle ne me désirait pas", explique-t-il. De son côté, Lucie s’est dite choquée par cette vision des choses, estimant que Gérard s’était forgé une idée fausse de leur relation. "On avait tout pour être heureux, mais il n’a pas voulu se donner la possibilité de faire durer notre histoire", conclut Lucie, visiblement déçue.

Seuls Jonathan et Maxime ont décidé de rester ensemble. Pour les autres, cette expérience restera un apprentissage sur eux-mêmes et sur leurs attentes en amour.

Retrouvez "Mariés au premier regard" en streaming sur RTL play.