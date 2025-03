"Je ne sais pas si c’est amical ou amoureux": Maxime en plein doute sur son couple avec Jonathan dans Mariés au premier regard

Mais après quelques jours sans se voir, une nouvelle étape attend le couple : Jonathan s’apprête à rejoindre Maxime et ses amis pour des vacances à Alicante. Une invitation lancée par Maxime dès le lendemain de leur mariage, signe d’une volonté d’intégrer son époux à son cercle proche. "Ça fait plaisir qu’il ait envie de m’intégrer directement comme ça à sa famille et ses amis", confie Jonathan, heureux de cette opportunité de mieux se découvrir.

La semaine dernière, alors que tout semblait bien se passer entre eux, Maxime a confié à Jonathan ses doutes et ses angoisses quant à l’avenir de leur relation. Une conversation difficile à encaisser pour Jonathan, qui craint désormais que leur mariage ne soit voué à l’échec. Malgré tout, il garde espoir et fait le choix de suivre le rythme de Maxime, espérant que des sentiments naîtront avec le temps.

Si Jonathan savoure le simple fait de retrouver Maxime en chair et en os, ce dernier continue de douter. "Une fois qu’il est là en face de moi, je suis content. Mais… je ne sais pas si c’est plus de manière amicale ou amoureuse", avoue-t-il.

Le moment du face-à-face est révélateur : alors qu’ils se rejoignent au restaurant, le geste tendre ne vient pas. "Je me suis demandé : est-ce que je l’embrasse ? Est-ce que je ne l’embrasse pas ? Et puis finalement, le bisou ne s’est pas fait. Ça doit venir naturellement", explique Maxime. Un premier signe d’un éloignement grandissant.

Pour Jonathan, cette distance émotionnelle est compliquée à gérer. "Le fait de le retrouver, d’échanger des regards, des sourires, c’est complètement différent qu’à distance. Et ça, ça me fait énormément de bien". Mais Maxime, lui, n’est pas encore prêt à exprimer des émotions fortes : "Il m’a dit que je vais lui manquer… Moi, quand il me dit ce genre de choses, pour le moment, ça me gêne. Je préfère éviter ce genre de sujet parce que je ne suis pas encore à ce stade-là".

Ce séjour en Espagne sera-t-il l’occasion pour Maxime de voir Jonathan sous un autre jour et de s’ouvrir davantage à leur relation ? Retrouvez "Mariés au premier regard" chaque dimanche à 20h45 sur RTL tvi et en streaming sur RTL play.