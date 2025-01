"On va être partout où ça se passe": le RTL info 13 heures fait peau neuve, voici tout ce qu’il faut savoir

Concernant le 13 heures à proprement parler, de nombreux changements sont également à prévoir, à commencer par le plateau. "Nous resterons dans notre plateau, mais derrière moi, nous ne serons plus tout à fait au même endroit. Ce sera plus lumineux et plus ouvert".

On va être au cœur de l'actualité

Pour ce qui est du contenu, là aussi, il y aura des nouveautés. "Le journal aura un ancrage régional assez fort. Nous serons au cœur de l'actualité et du quotidien des spectateurs. (...) À 13 heures, nous serons là où ça se passe", s’enthousiasme Olivier Schoonejans.

De plus, les archives occuperont une place particulière dans le journal. "Nous avions envie de nous replonger dans des reportages d'il y a 10 ou 15 ans. Ça va être marrant".