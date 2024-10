Accroché à Oud-Heverlee Louvain, l'Antwerp laisse Genk s'échapper en tête du classement

Deuxième du classement, l'Antwerp a été accroché 1-1 dimanche sur le terrain d'Oud-Herverlee Louvain lors de la 11e journée de Jupiler Pro League au Den Dreef. Le Great Old est freiné après quatre succès de suite et accuse cinq points de retard sur le leader Genk, qui en compte 25. OHL remonte à la 12e place avec 12 points.

Dans une première période pauvre en situations offensives, le Great Old s'est procuré une première occasion après la demi-heure de jeu: un ballon aérien a obligé Tobe Leysen à effectuer une sortie aux poings, dont a profité Mahamadou Doumbia pour tirer de loin, manquant de peu le cadre (32e). L'Antwerp a accentué la pression sur le but louvaniste et a ouvert la marque juste ensuite grâce à une frappe enroulée de la gauche de Jacob Ondrejka consécutive à une récupération haute des Anversois (34e).

En deuxième période, OHL d'abord a manqué de peu le but sur une balle en cloche subtile de Chukwubuikem Ikwuemesi pour Ezechiel Banzuzi dans l'axe mais le Néerlandais a buté sur Senne Lammens (55e). Les Universitaires ont finalement égalisé via Stefan Mitrovic, trouvé au point de pénalty après un débordement de Banzuzi à droite (66e). OHL aurait même pu prendre l'avantage sur une maladresse de Lammens, qui a relâché le ballon vers son but, mais Zeno Van Den Bosch a sauvé le ballon sur sa ligne (72e) et le score n'a plus évolué jusqu'au coup de sifflet final.