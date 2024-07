Albert Sambi Lokonga prêté par Arsenal au FC Séville de Dodi Lukebakio

Après être passé par les jeunes de Verviers et avoir lancé sa carrière professionnelle à Anderlecht en décembre 2017, Albert Sambi Lokonga est arrivé à Arsenal en juillet 2021. Chez les Londoniens, le Verviétois a eu du mal à s'imposer, ne disputant que 39 rencontres (dont 25 de Premier League) sous le maillot d'Arsenal en un an et demi. En janvier 2023, le médian avait été prêté à Crystal Palace pour six mois.

La saison dernière, c'est chez le promu de Luton Town que Sambi Lokonga avait été loué, mais son prêt n'avait pas été une grande réussite. Gêné par les blessures, le Diable (1 cap) n'a disputé que 17 rencontres de championnat et 2 de FA Cup.