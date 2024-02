Alexander Blessin et l'Union veulent "exploiter la nervosité" d'un Francfort inconstant

Un choc attend l'Union Saint-Gilloise face à l'Eintracht Francfort jeudi à 18h45, en barrages de la Conference League. Au Lotto Park, l'entraîneur Alexander Blessin et ses hommes recevront le 6e de Bundesliga. "Une très bonne équipe", dont l'inconstance pourrait cependant permettre à l'Union "d'exploiter leur nervosité" d'après le technicien allemand.

"Ils ont vraiment de la qualité", a reconnu Blessin à propos de Francfort à la veille du match, mercredi. "Ils ont d'excellents joueurs et des ailiers très rapides, qui sont particulièrement dangereux en transition. Ils ont eu du mal ces dernières semaines mais figurent toujours à la 6e place, ce qui me semble être leur place."

En effet, l'Eintracht a connu des fortunes diverses depuis le mois de décembre, avec des victoires spectaculaires contre le Bayern (5-1) et à Leipzig (0-1) notamment, mais deux récentes contre-performances à Cologne (2-0) et face à Bochum (1-1). "Ils ont été fantastiques contre le Bayern, et beaucoup moins contre Cologne ou Bochum", a analysé Blessin. Selon ce dernier, Francfort "se replie parfois très bas, ce qui n'offre pas les meilleures solutions."