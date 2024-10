Aliou Cissé démis de ses fonctions de sélectionneur du Sénégal

International sénégalais à 35 reprises, Cissé avait pris la tête des Lions de la Teranga en mars 2015. Sous ses ordres, le Sénégal a remporté la première Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de son histoire en 2021 au Cameroun. Il a aussi qualifié le Sénégal pour les Coupes de monde 2018 et 2022 avec des éliminations respectivement au premier tour et en 8es de finale.

Dans un communiqué, la Fédération sénégalaise de football (FSF) précise avoir reçu une lettre de la ministre des Sports, Khady Diéne Gaye, désapprouvant la reconduction de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, dont le contrat avait été prolongé jusqu'en 2026.