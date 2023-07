Allan Saint-Maximin quitte Newcastle pour Al-Alhi, en Arabie Saoudite

L'attaquant français Allan Saint-Maximin s'est engagé avec le club saoudien d'Al-Ahli, a annoncé le club dimanche. L'ailier quitte Newcastle après quatre saisons en Premier League et un changement de statut pour le club du nord de l'Angleterre.

Saint-Maximin, 26 ans, a été formé à Saint-Étienne, avec qui il a débuté en tant que professionnel en 2013 à 16 ans. Passé ensuite par Monaco, Hanovre, Bastia et Nice, il est arrivé à Newcastle à l'été 2019 pour plus de 20 millions d'euros. En quatre saisons, le virevoltant ailier a disputé 124 matches pour 13 buts et 21 passes décisives. À son arrivée surtout, les Magpies jouaient encore le maintien alors qu'ils ont terminé la dernière saison à la quatrième place, qualificative pour la Ligue des Champions. Le rachat du club en 2021 par le fonds souverain d'Arabie Saoudite a donné une nouvelle dimension au club.

À Al-Ahli, Saint-Maximin est déjà le quatrième transfert entrant depuis la Premier League cet été : Roberto Firmino et Riyad Mahrez seront ses partenaires d'attaque alors l'ancien de Chelsea Édouard Mendy gardera les buts.