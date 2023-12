Amadou Diawara et Mory Konaté dans la sélection de la Guinée

Amadou Diawara (Anderlecht) et Mory Konaté (Malines) font partie de la liste de 23 joueurs retenus par le sélectionneur de la Guinée Kaba Diawara pour la Coupe d'Afrique des nations, qui aura lieu du 13 janvier au 11 février en Côte d'Ivoire.

On compte aussi dans cette sélection les défenseurs Ibrahim Diakité (Reims, ex-Eupen) et Julian Jeanvier (Kayserispor, ex-Mouscron), passés par le championnat de Belgique. Les fers de lance de la Guinée sont Serhou Guirassy (VfB Stuttgart), 19 buts cette saison en Bundesliga, et le capitaine Naby Keita (Werder Brême).

La Guinée débutera sa CAN le 15 janvier face au Cameroun, avant d'affronter la Gambie de Tom Saintfiet le 19 et le Sénégal le 23 janvier.