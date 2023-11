Amber Tysiak: "Il faut y croire"

"Je suis très heureuse d'être de retour. Pour chaque joueuse, c'est un rêve de jouer pour son pays", a déclaré Amber Tysiak lundi à Tubize.

Pour Amber Tysiak, les Belges doivent se montrer ambitieuses et viser un 6/6 face à l'Écosse et aux Pays-Bas. "Je ne dis pas que ça sera facile, ça sera très difficile mais il faut y croire. Avec nos qualités, nous devons viser un 6/6", avance la joueuse de West Ham. "Le groupe a de bonnes sensations. On a signé de bons résultats jusqu'ici alors qu'on parlait d'un groupe difficile lors du tirage au sort. Malheureusement, il y a eu ce partage en Écosse mais pour le reste, c'était très bon. Nous devons être ambitieuses. Nous sommes 2e du groupe. C'est facile à dire maintenant mais si nous réussissions un 6/6, nous jouerons le Final Four. Le groupe a hâte de jouer ces deux matchs. Ça va être difficile mais nous l'avons fait face aux Pays-Bas et l'Angleterre. Si nous restons organisées, si nous croyons en nos qualités, ça sera possible. Vendredi, nous jouons à la maison et nous sommes très bonnes à domicile".