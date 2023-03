Ancelotti rappelle à Hazard qu'au Real Madrid "il y a beaucoup de concurrence"

"La relation n'est pas froide. Hazard a été très honnête, nous ne parlons pas beaucoup, je ne parle pas beaucoup avec lui, c'est vrai, parce que parler est aussi une question de caractère, on parle plus avec certaines personnes qu'avec d'autres", a déclaré Ancelotti en conférence de presse. "Ce n'est pas la chose la plus importante pour moi, même si nous ne parlons pas beaucoup, même s'il ne joue pas beaucoup, il me respecte. J'y attache beaucoup d'importance et je le respecte aussi beaucoup", a ajouté l'entraîneur italien à la veille du huitième de finale retour de Ligue des champions contre Liverpool.

Ancelotti était invité à réagir à l'interview qu'Hazard a accordée à la RTBF et dans laquelle le joueur de 32 ans, qui a pris sa retraite internationale après le Mondial 2022 dit notamment: "Avec l'entraîneur, nous ne parlons pas, mais nous nous respectons."