Anderlecht remporte le Clasico face au Standard et renoue avec le succès en championnat

Le Sporting a mis KO les Rouches à la demi-heure de jeu. Kasper Dolberg, servi dans l'axe par Mario Stroeykens, a envoyé une frappe lourde et puissante depuis l'extérieur du rectangle qui a, une nouvelle fois, été touché par un Epolo impuissant (30e, 2-0).

Beaucoup plus entreprenants en seconde période, les Mauves ont presque fait craquer la défense liégeoise une nouvelle fois après l'heure de jeu. Dolberg avait joué de son physique pour tenir tête à David Bates avant d'envoyer un tir dévié dans le but par Verschaeren mais l'arbitre, après intervention du VAR, annulait le but pour une position de hors-jeu (64e).

En toute fin de match, et un peu plus de dix minutes après sa montée au jeu à la place de Theo Leoni, Anders Dreyer a inscrit le troisième et ultime but de cette rencontre d'une frappe croisée (90e+2, 3-0).