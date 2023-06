Après le partage contre la Géorgie, les U21 belges pensent au match contre le Portugal

"Nous avons eu deux matchs durs, certainement sur le plan physique", a indiqué le sélectionneur Jacky Mathijssen, en conférence de presse. "Le troisième sera du même calibre. Je l'ai dit au début, les joueurs qui n'étaient peut-être pas titularisés lors du premier match pourraient montrer leur importance par la suite."

Samedi, les Belges menaient 0-2 à la pause avant de subir le retour des Géorgiens. "La question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'il s'est passé à la mi-temps?", a confié Mathijssen. "Il y a eu ce but, tombé un peu comme ça. On peut se demander, est-ce que les positions au moment où on perd la balle, car on veut rester dans le même cadre, avec les flancs très offensifs, étaient aussi bonnes qu'en première mi-temps?"