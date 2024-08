Après son départ de l'Inter, Juan Cuadrado signe à l'Atalanta

Avec 116 sélections en équipe nationale colombienne, Cuadrado apporte à l'Atalanta une expérience considérable. Il a évolué dans plusieurs clubs en Italie, dont l'Inter, la Juventus, la Fiorentina, l'Udinese et Lecce. Il a également connu un passage en Angleterre sous les couleurs de Chelsea.

Cela fait maintenant quinze ans que Cuadrado a quitté la Colombie pour l'Italie, où il a accumulé un palmarès impressionnant, comprenant six titres de champion, quatre Coupes d'Italie et trois Supercoupes d'Italie. En Angleterre, il a ajouté un titre de Premier League et une Coupe de la Ligue à son palmarès avec Chelsea, entre février et août 2015. En 372 matchs de Serie A, il a inscrit 43 buts et délivré 66 passes décisives.