Arnaut Danjuma prêté à Everton par Villarreal

"J'espère marquer beaucoup de buts et donner des assists. Je suis très impatient de jouer et de contribuer à la réussite du club.Je crois en mes qualités et veux les montrer aux supporters d'Everton" a déclaré le principal intéressé sur le site du club.

Danjuma, 26 ans, ne découvre pas le championnat anglais puisqu'il y a joué avec Bournemouth de 2019 à 2021 et était prêté en deuxième partie de la saison dernière à Tottenham. Le joueur formé au PSV et au NEC Nimègue est également passé par la Belgique, inscrivant 5 buts en 21 matchs avec le Club de Bruges lors de la saison 2018-2019. Il avait ensuite quitté la Pro League pour l'Angleterre et Bournemouth, mais n'était pas parvenu à éviter la relégation à son club. Après une saison aboutie en Championship (15 buts), Villarreal avait dépensé un peu moins de 25 millions d'euros en 2021 pour l'attaquant, qui peut évoluer sur le côté comme dans l'axe.