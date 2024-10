Arsenal et Saint-Etienne perdent, le Bayern s'impose largement, le PSV toujours invaincu

En Premier League, Arsenal a été battu 2-0 à Bournemouth, ce samedi, lors de la 8e journée de championnat. Les Gunners, réduits à dix après l'exclusion de William Saliba (30e), perdent la tête du championnat par la même occasion et se retrouvent derrière Liverpool et Manchester City. Ryan Christie (70e) et Justin Kluivert (79e sur penalty) ont inscrit les buts locaux. Leandro Trossard, titulaire avec le club londonien, a été remplacé à la 64e.

Du côté des Pays-Bas, le PSV, leader d'Eredivisie avec le maximum de points (24), se déplaçait à l'AZ pour la 9e journée de championnat et n'a pas tremblé, s'imposant 1-2 avec des buts de Luuk De Jong (15e), de Noah Lang (22e) pour Eindhoven et une réalisation de Denso Kasius (90e) pour Alkmaar. Johan Bakayoko, titulaire, a joué tout le match. Le PSV continue son sans-faute en tête du championnat.

En Allemagne, le Bayern Munich de Vincent Kompany accueillait Stuttgart, lors de la 7e journée de Bundesliga. Ameen Al-Dakhil est resté sur le banc pour Stuttgart alors que les Bavarois se sont largement imposés 4-0 grâce à un triplé de Harry Kane (57e, 60e, 80e) et un dernier but de Kingsley Coman (89e). Le Bayern reste premier au championnat avec 17 points comme Leipzig.

Saint-Étienne recevait Lens lors de la 9e journée de Ligue 1, en France, ce samedi. Les Verts, où Lucas Stassin démarrait sur le banc, se sont inclinés 0-2 face à l'équipe nordiste entraînée par Will Still et son frère Edward. Stassin est monté au jeu à la 74e sans parvenir à renverser la vapeur. Przemysław Frankowski (20e) et Remy Lascary (79e) ont inscrit les buts de Lens qui intègre le top 5 (14 points) alors que Saint-Étienne cale à la 13e place (7 points).