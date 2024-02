Artur Jorge, ancien entraîneur de Porto et du PSG, est décédé

Comme joueur, Artur Jorge a passé la plus grande partie de sa carrière à l'Académica de Coimbra, au Benfica et au Belenenses. Il a remporté quatre titres de champion avec Benfica, terminant à deux reprises meilleur buteur du championnat.

Artur Jorge a été nommé à la tête du FC Porto en 1984, menant le club au titre en 1985 et 1986 puis à la conquête de la Coupe des Champions 1987. Porto avait alors battu 2-1 le Bayern Munich grâce à l'un des buts les plus célèbres de l'histoire du football, la talonnade de Rabah Madjer. Après un passage en France au Matra Racing, il était revenu à Porto en 1989, ajoutant un nouveau titre à son palmarès, en 1990.

Jorge a aussi remporté un championnat et une coupe de France avec le Paris Saint-Germain, qu'il a dirigé entre 1991 et 1994 et entre octobre 1998 et mars 1999.

Jorge a aussi été sélectionneur du Portugal (1989-1991 et 1996-1997), de la Suisse (1995-1996) et du Cameroun (2004-2006) et a entraîné en Espagne (Tenerife), aux Pays-Bas (Vitesse Arnhem), en Arabie saoudite (Al Nasr, Al Hilal), en Russie (CSKA Moscou) et a terminé sa carrière en Algérie, sur le banc du Mouloudia d'Alger, qu'il a quitté en octobre 2015.