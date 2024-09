Battus par Saint-Étienne et Stassin, Lille et Meunier subissent une 2e défaite d'affilée

Saint-Étienne, qui avait essuyé trois défaites de rang sans marquer un seul but, a battu Lille 1-0 vendredi en ouverture de la 4e journée de Ligue 1. Chez les Verts, Lucas Stassin a été remplacé à la 81e. Chez les Dogues, Thomas Meunier a joué tout le match et Ngalayel Mukau, blessé à la cheville, ne figurait pas dans la sélection. Au classement, Saint-Étienne remonte provisoirement à la 15e place. Le LOSC est 7e (6 points). L'unique but du duel a été inscrit par Matthieu Cafaro (6e, 1-0).

En Allemagne, Julien Duranville est resté sur le banc lors de la victoire 4-2 de Dortmund sur Heidenheim, dans le cadre de la 3e journée. Les visités ont démarré à toute allure et ont frappé très tôt par Donyell Malen (12e, 1-0) et Karim Adeyemi (17e, 2-0). Ensuite, Dortmund a davantage misé sur le contrôle, ce qui a permis à Heidenheim de mieux entrer dans le match et de marquer par Marvin Pieringer (39e, 2-1). Néanmoins, les Borussen ont parfaitement réagi par Adeyemi, auteur d'un doublé (41e, 3-1) Le suspense n'était pas tué puisque Maximilian Breunig a encore réduit l'écart sur penalty (74e, 3-2). Finalement, Emre Can (90e+4, 4-2) a assuré la première place au classement pour Dortmund (7 points) devant Heidenheim (6 points, 2e).

A Qatar, Al-Rayyan s'est imposé 4-2 face à Al-Shahaniya. Julien de Sart a marqué le 3e but des visités (15e, 3-0). Après 4 journées, Al-Rayyan occupe la 5e position, avec 6 points.