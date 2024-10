Billal Brahimi risque une suspension de deux matchs pour ses insultes envers l'arbitre

Lors du derby limbourgeois contre Genk (défaite 3-2 des Trudonnaires), le Japonais a été expulsé à la quatorzième minute pour avoir fauché Tolu Arokodare, qui filait seul vers le but, juste à l'extérieur de la surface de réparation. L'arbitre Lawrence Visser, aidé par le VAR, a constaté que la faute s'était produite en dehors de la surface, mais qu'elle avait empêché une occasion de but franche. Taniguchi a quitté le terrain sans autre incident. S'il accepte la sanction, il ne sera pas suspendu, mais devra payer une amende de 500 euros.

Conformément à l'annonce faite plus tôt cette saison de sévir contre de tels comportements, le Parquet fédéral demande deux matchs de suspension pour l'Algérien, plus un avec sursis, ainsi qu'une amende de 2.500 euros. "Les propos du joueur sont inacceptables. Le langage utilisé envers l'arbitre est extrêmement inapproprié et insultant, et n'a pas sa place dans notre football", a-t-il justifié.

Saint-Trond peut accepter la sanction, ou la refuser. Dans ce second cas, l'affaire serait portée devant le Comité disciplinaire pour le football professionnel.