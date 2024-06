Brighton se sépare de Steven Alzate après sept ans

Alzate a signé un contrat à Brighton en 2019, mais n'a pas réussi à convaincre suffisamment en première division anglaise, en partie à cause de blessures. Le milieu de terrain colombien a joué la saison 2022/23 en prêt à Sclessin, après quoi le Standard l'a une nouvelle fois obtenu en prêt cette saison. En concertation avec la direction et le staff sportif, le prêt a pris fin début mai et Alzate est retourné à Brighton. Avec la première équipe de Brighton, il a disputé 51 matches au total, au cours desquels il a marqué trois buts et délivré deux passes décisives.

Au Standard cette saison, qui a terminé la saison à la sixième et dernière place des Europe Playoffs de la Jupiler Pro League, Alzate a disputé 25 matches avec deux buts et quatre passes décisives à la clé.