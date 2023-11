C3/C4: carton presque plein pour les clubs français

Marseille, au bout du suspense, et Rennes et Lille, plus tranquillement, l'ont emporté jeudi soir en Ligue Europa et Ligue Europa Conférence, s'assurant au minimum une place de barragiste pour la suite de ces compétitions, au contraire de Toulouse, auteur d'un match nul.

Après le 3-3 du match aller aux Pays-Bas, la rencontre entre l'Olympique de Marseille et l'Ajax Amsterdam a encore fait des étincelles jeudi soir en Ligue Europa. Et cette fois-ci, les Marseillais ont réussi à s'imposer 4-3 à l'issue d'un match fou. Pierre-Emerick Aubameyang a inscrit un triplé --deux penalties (9, 90+3), et une superbe bicyclette (47). Chancel Mbemba a inscrit le quatrième but des Olympiens (26).