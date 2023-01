Challenger Pro League - Le RWDM assuré de participer aux playoffs pour la montée après sa victoire sur le Lierse

(Belga) Vainqueur 1-2 au Lierse, le RWDM a assuré sa place dans les playoffs pour la promotion en D1A lors de la 20e journée de la Challenger Pro League, dimanche.

Les Bruxellois ont pris l'avantage grâce à un but contre son camp de Maxime Delanghe (3e, 0-1). Le gardien du Lierse a saisi un centre en l'air, mais a heurté le poteau dans son bond, laissant tomber le ballon derrière la ligne de but. Sur un coup de coin, le défenseur Jake O'Brien a doublé l'avance du RWDM de la tête (12e, 0-2). Dès ce moment, les visiteurs se sont retrouvés dans un fauteuil et ont géré tranquillement leur avance. . Mais dans les derniers instants, ils ont été surpris par un but de Jens Naessens (90e+2, 1-2). Au classement, le RWDM prend provisoirement la tête, en attendant le résultat de Beveren, qui affronte les espoirs du Standard à 20 heures. Le RWDM compte onze points de plus que le Club NXT, le septième avec un match de moins, et est donc, à deux journées de la fin de la compétition régulière, sûr de participer aux playoffs pour la montée. Cinquième avec 30 points, le Lierse n'a pas encore assuré sa participation.