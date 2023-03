Clarence Seedorf rejoint la Fédération néerlandaise de football

Seedorf, 46 ans, est l'un des joueurs les plus titrés du football néerlandais. Il a remporté la Ligue des Champions à quatre reprises avec l'Ajax, le Real Madrid et l'AC Milan et a joué 87 fois pour l'équipe nationale. Il a participé à trois championnats d'Europe et à la Coupe du monde 1998, où les Pays-Bas ont atteint les demi-finales. Il a également été entraîneur de l'AC Milan et de l'équipe nationale du Cameroun, entre autres.