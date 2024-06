Comme face à la Belgique, le Slovaque Lobotka a été élu homme du match contre la Roumanie

La Slovaquie s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de l'Euro après match nul 1-1 contre la Roumanie. Les Faucons ont terminé par les meilleurs troisièmes avec 4 points, tout comme la Roumanie et la Belgique.

Comme face aux Diables rouges, Stanislav Lobotka a été désigné Homme du match. "Il a contrôlé le match et était toujours à la recherche du ballon. Même sous la pression, il a trouvé des espaces et créé des ouvertures pour ses coéquipiers. De plus, il a fait preuve d'une excellente qualité de passe", a déclaré le panel d'observateurs techniques de l'UEFA.