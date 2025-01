Anderlecht - Antwerp EN DIRECT: Dennis Praet fait son grand retour sur la pelouse mauve pour la seconde mi-temps (1-0)

Après le show son et lumière, place au foot ! Bon match à toutes et tous

Après un magnifique tacle de Simic sur Janssen, le défenseur anderlechtois en rajoute un peu et provoque la colère du Néerlandais. Tout le monde s'en mêle et l'arbitre averti déjà trois joueurs: Janssen, Simic et Adryelson. La paire centrale des Mauves va devoir gérer cela pendant presque 90 minutes.

Anderlecht ouvre le score en contre. Edozie remonte presque tout le terrain avec le ballon avant de servir Degreef sur la droite du rectangle. Le jeune anderlechtois croise pour tromper Lammens. On signalera aussi la course altruiste de Vazquez pour libérer l'espace à Degreef.

Double changement pour Jonas De Roeck, avec la montée au jeu de Dennis Praet et de Renders. Doumbia et Corbanie cèdent leur place.

"C’est une équipe avec énormément de qualités. Ils ont un bon mélange, entre expérience, jeunesse et talent. Ce n’est pas par hasard s’ils sont à la position dans laquelle ils sont en championnat et qu’ils sont en demi-finales en ayant battu l’Union 5-1", a d'ailleurs déclaré David Hubert en conférence de presse.

En championnat, les Mauves restent aussi sur trois défaites consécutives et ont reçu une petite leçon du Club Bruges ce dimanche dans le Topper (0-3). En Croky Cup, David Hubert pourra tout de même compter sur le retour de Moussa N'Diaye dont l'absence combinée à celle d'Augustinsson avait provoqué un changement de tactique de la part du coach anderlechtois. Le Suédois est lui aussi sur le retour mais ne sera pas prêt pour cette demi-finale aller.

Et puis, le mercato a aussi eu de l'effet sur l'effectif bruxellois. Si le décrié Zanka a fait ses valises pour la MLS, le Mexicain Huerta est arrivé, tout comme le défenseur Adryelson, sous la forme d'un prêt avec option d'achat, qui vient renforcer un axe central bien dégarni. Selon les dernières informations, il pourrait d'ailleurs être déjà de la partie puisque le club a rempli les documents nécessaires à sa qualification.

Enfin, ce match sera aussi l'occasion de belles retrouvailles entre Dennis Praet et le club dans lequel il a effectué ses débuts au plus haut niveau. L'ancien Soulier d'Or n'était pas encore arrivé à Anvers lors du dernier match entre les deux équipes, en championnat, le 4 août dernier (victoire 1-2 d'Anderlecht). Le milieu de terrain aura là une nouvelle occasion de montrer qu'il retrouve petit à petit son niveau, lui qui avait brillé face à l'Union en inscrivant un but et en délivrant deux passes décisives.