"Tolérance zéro": Charleroi prend de grandes mesures pour les fumigènes dans son stade après les incidents du week-end dernier

Dans un communiqué diffusé jeudi soir, Charleroi a annoncé une série de mesures suite aux incidents survenus lors du match contre l'Union Saint-Gilloise samedi dernier en championnat. Le club va désormais interdire l'utilisation de fumigènes dans son stade et a imposé une interdiction de stade jusqu'à la fin de la saison à des membres des groupes de supporters "Storm Ultras 2001" et "Block 22".

Suite à ces incidents, le club s'est concerté avec la Ville de Charleroi, le fan coaching, les responsables de la sécurité et les services de police pour prendre une série de mesures.

Lors de la réception de l'Union, les supporters carolos ont provoqué deux interruptions de la rencontre dont une de 15 minutes pour utilisation de fumigènes et de feux d'artifice. Les Zèbres, qui menaient alors 1-0 au moment de la seconde interruption, se sont finalement inclinés 1-2 devant les Unionistes.

Les fumigènes seront désormais interdits dans le stade et des supporters "identifiés lors de la rencontre Charleroi-Union, en raison de leur implication active dans les divers incidents survenus ces derniers temps" sont interdits de stade pour le reste de la saison. "Les principaux concernés seront informés officiellement dans les plus brefs délais."

Dans son communiqué, le RCSC rappelle que l'utilisation de fumigènes engendre "des dégradations matérielles, mais mettent aussi gravement en danger l'intégrité physique de nos supporters bienveillants, tout en générant systématiquement des amendes financières considérables pour le club. À ce titre, la facture par saison atteint près de 100.000 euros."

Pour l'ensemble des parties prenante, la situation "est devenue intolérable et ne saurait rester sans réponse. À partir de maintenant, une politique de tolérance zéro sera mise en place. Le club n'acceptera plus de fumigènes dans son enceinte et prendra des mesures fermes contre toute infraction à cet égard."