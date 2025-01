Croky Cup: le Club Bruges s'impose face à Genk et prend un léger avantage avant la demi-finale retour

Les deux équipes ont emballé la rencontre dès les premières minutes. Mike Penders a été le premier intervenir pour empêcher Ferran Jutgla d'ouvrir le score (7e). Dans la foulée, le Racing s'est montré dangereux sur coup franc mais aucun Limbourgeois n'a été à la retombée d'une remise de Matte Smets (11e).

Le rythme est ensuite un peu retombé jusqu'à l'ouverture du score venue des pieds de Tolu Arokodare. L'attaquant genkois s'est défait du marquage de Joel Ordonez pour reprendre du plat du pied un centre de Jarne Steuckers (28e, 0-1). Ordonez s'est cependant racheté six minutes plus tard en égalisant sur corner. Le défenseur colombien, oublié au deuxième poteau, s'est élevé plus haut que Bryan Heynen pour envoyer le cuir dans le plafond (34e, 1-1).