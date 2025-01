Edito: Vanaken, le génie tranquille et incompris

Vanaken préfère parler avec ses pieds et sortir le grand jeu sur le terrain quand cela est nécessaire, comme lors des playoffs de la saison passée, offrant une remontée et un titre spectaculaire à son club. Une force tranquille. Certains lui reprochent de n’avoir pas tenté l’aventure à l’étranger, dans un championnat plus huppé. Réaliste, il a pris conscience que sa lenteur pouvait lui porter préjudice.

Le record de Paul Van Himst ne serait alors plus qu’à une petite longueur. Cela en dit sur la place qu’occupe le meneur de jeu brugeois dans l’histoire de notre compétition. Pourtant, son talent et son influence ne sont pas toujours reconnues à leurs justes valeurs. La faute, certainement, à un manque de charisme au niveau de sa personnalité. Qui se souvient d’un geste ou d’une phrase choc de Vanaken, comme cela aurait pu être le cas avec un Vormer par exemple ? Probablement personne…

Et puis, entre Bruges ou un club du subtop à l’étranger, il n’y a pas photo. Avec Bruges, Vanaken a disputé 44 matchs de Ligue des Champions, inscrivant des buts contre le Real Madrid, Manchester City, le PSG, la Lazio ou encore Aston Villa. Pas mal, non ?

Un diable snobé

Pourtant, chez les Diables Rouges, le Brugeois n’a pas le même impact que dans son club. Il n’y comptabilise que 23 sélections et ses dernières minutes jouées remontent au match contre l’Égypte, juste avant la Coupe du Monde au Qatar. Une éternité ! Bien sûr, la concurrence en équipe nationale est plus forte.

Entre De Bruyne et lui, il n’y a clairement pas photo… Mais ces derniers mois, en l’absence régulière des De Bruyne et Lukaku, il aurait pu jouer un rôle en vue dans cette équipe belge déforcée. Avec son expérience et son calme, il pouvait incarner un guide pour les plus jeunes. Là aussi, son tempérament réservé a certainement joué en sa défaveur. L’histoire de sa carrière finalement.