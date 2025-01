Deux énormes favoris, un joueur hors-norme, une lutte intense: tout savoir sur le choc Bruges-Genk en Croky Cup

Le Club de Bruges reçoit Genk, ce mercredi soir, en demi-finale aller de la Croky Cup. Une rencontre explosive, entre deux équipes qui dominent notre football national depuis le début de la saison. On fait le point sur cette affiche avec Emiliano Bonfigli, notre commentateur.

C'est parti pour la dernière ligne droite de la Croky Cup. La première demi-finale aller opposera deux des plus grandes équipes de notre pays: le Club de Bruges et Genk. Deux géants, qui trônent aux deux premières places du championnat et qui promettent d'offrir un spectacle savoureux. Pour comprendre les enjeux, place à une préface en trois grandes questions.

La lutte pour le titre va-t-elle impacter cette rencontre ?

Genk est actuellement leader du championnat, avec 45 unités au compteur. Bruges est deuxième avec un point de moins, avant qu'un gouffre ne se construise. 10 points séparent ainsi les deux leaders de l'Union, actuellement troisième. Brugeois et Limbourgeois se rendent coup pour coup et s'affrontent donc dans une lutte acharnée pour le titre en championnat.