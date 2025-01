"Je n'arrive pas à me l'expliquer": la réaction cash d'Anthony Moris après la déroute de l'Union contre l'Antwerp

Après la rencontre, Anthony Moris, interrogé par Emiliano Bonfigli, n'a pas caché sa déception. Le portier peine même à comprendre ce qu'il s'est passé. "Je n'arrive pas à me l'expliquer. Il y a des défaites qui font mal et cela prouve qu'il y a encore du travail, malgré la belle série entamée avant cette trêve", peste-t-il à notre micro. Mais il refuse pour autant de condamner ses coéquipiers.

"Les erreurs font partie du football, il n'y a personne à blâmer. On est un collectif, mais c'est surtout le 3ème but qui nous a fait du mal. On a joué une belle équipe", a-t-il sobrement analysé. Il a ensuite invité les joueurs à rester concentrés sur la suite. "Il faut apprendre de ce genre de match. Cela peut arriver, il faut savoir l'accepter et tourner le bouton le plus vite possible", nous détaille-t-il.

La suite pour l'Union, ce sera un gros match de championnat contre Charleroi dès samedi.