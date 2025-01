Un véritable KO technique: l'Union s'écroule totalement, prend 5 buts à l'Antwerp et dit adieu à la Croky Cup

Abattu moralement, l’Union ne parvenait pas à réagir et prenait même un quatrième but, inscrit par Kerk après un gros travail de Praet (4-1, 86e). Dans le temps additionnel, le même Praet faisait même 5-1. Ce sera le score final.

Demain, le dernier quart de finale opposera le Beerschot à Anderlecht et sera à suivre sur RTL Club et RTL Play dès 20h. Bruges, Genk et l’Antwerp sont désormais qualifiés pour le dernier carré.

90'+5 C'est terminé L'Union Saint-Gilloise quitte la Croky Cup sur la pointe des pieds, après une correction 5-1 contre l'Antwerp. On se retrouve demain avec le dernier quart, entre le Beerschot et Anderlecht.

93' ET DE 5 ! L'Union coule complètement. La défense bruxelloise se fait complètement avoir. Corbanie trouve bien Praet plein axe, dans la surface. Sa tête plongeante est bonne et trompe Moris. C'est 5-1...

85' Un quatrième but ! L'Union est mené 4-1. Praet est bien servi en profondeur et glisse un bon ballon de l'extérieur du pied, qui trouve Kerk dans le petit rectangle. Ce dernier pousse le cuir dans le but vide.

80' Revoilà Lapoussin Lapoussin, de retour dans le groupe, est monté au jeu. Bhozinov a remplace Riedewald dans l'autre camp.

75' Changement, encore Chery sort et est remplacé par Doumbia à l'Antwerp. Le rythme a baissé, on sent que ce troisième but a fait mal à l'Union.

70' Vague de changements Les deux équipes font tourner. Il y a quelques minutes, Pocognoli a envoir El Hadj et Niang sur le terrain, à la place de Boufal et Sykes. Côté anversois, Valencia a cédé sa place à Ondrejka. Deman est lui remplacé par Corbanie. 67'



Double changement pour l'Union. Ait El Hadj et Niang remplacent Sykes et Boufal.





64' ET LE BUUUUUUUUUT L'Union est de nouveau en souffrance ! Alderweireld dont une bonne passe depuis sa défense et le cuir arrive finalement jusque chez Janssens. L'attaquant se débarrasse de toute la défense axiale et trompe Moris de près. 3-1 !

60' Deman tente de loin Depuis la reprise, le match est beaucoup plus agréable à suivre. Deman tente à l'instant à distance, mais il envoie ça dans la tribune.

55' OH QUEL BUT ! L'Union réagit très bien et fait 2-1 ! Fuseini fait un bon travail et envoie une frappe de près sur le gardien. Derrière, Sadiki tente une demi-volée somptueuse de loin, qui heurte la barre et file dans le but!

48' PENALTY ! Sykes se fait avoir dans la surface et se jette sur Deman. Le penalty est logiquement accordé. Chery s'élance, croise côté gauche et double la mise. C'est 2-0 !

45' On y retourne La seconde période démarre. Fuseini est monté au jeu, à la place de Promise David du côté de l'Union.

45'+1 C'est la pause La mi-temps est sifflée. Sous la neige, c'est l'Antwerp qui a pris l'avantage au repos, grâce à un but de Chery. 1-0 à la pause !

40' LE BUUUUUUUUUUUUT On attendait que le match s'emballe, voilà qui est fait ! Sur un contre express, Chery reçoit le cuir sur la gauche du petit rectangle et trompe Moris, qui s'est glissé au sol en pensant que Janssen reprenait le ballon. C'est 1-0 !

33' Deuxième jaune Cette fois, c'est Boufal qui est averti pour une faute de main évidente. On peut signaler une frappe lointaine de Janssen, mais pour le reste, c'est assez pauvre. Valencia prend jaune pour une petite faute. #ANTUSG





25' Premier carton Mauvaise intervention de Vanhoutte. Le milieu de l'Union se jette au sol et prend le pied de Van Den Bosch. Le jaune est largement mérité.

21' Lammens ! Ivanovic est lancé en profondeur, il gagne son duel en vitesse mais Lammens, le gardien de l'Antwerp, signe une sortie au sol remarquable pour éviter le 0-1. Une belle inspiration.

21' Lammens ! Ivanovic est lancé en profondeur, il gagne son duel en vitesse mais Lammens, le gardien de l'Antwerp, signe une sortie au sol remarquable pour éviter le 0-1. Une belle inspiration.

15' Première frappe Les Anverois sont les premiers à cadrer, avec une frappe à l'entrée de la surface, qui s'achève dans les mains de Moris. Chery aussi tente une volée, mais c'est pareil, Moris s'en sort facilement.

7' L'Union répond Après une bonne entame de l'Antwerp, on voit que l'Union commence à se montrer plus concret. On attend encore la première opportunité, mais les transitions commencent à se fluidifier.

3' Début intéressant Les Anverois sont les premiers à tenter de mettre un peu la pression sur leurs adversaires du soir. Quelques belles combinaisons sont à signaler, mais il n'y a pas encore eu d'occasion.

0' C'est parti ! La rencontre est lancée à Anvers. Bon match à tous !

20h31 La neige tombe Comme un petit peu partout dans notre pays, la neige tombe en ce moment à Anvers. Le match sera marqué et perturbé par cette météo, les joueurs vont devoir s'adapter.

20h12 Un beau remake Ce quart de finale, c'est aussi un remake. Les deux équipes s'étaient affrontées en 2024, en finale, avec un trophée à l'arrivée pour les Unionistes.

19h53 Le onze de l'Union Place désormais à l'analyse du onze de l'Union Saint-Gilloise. Pas de surprise énorme à signaler non plus de ce côté, avec toujours ce système à trois défenseurs. Sadiki, Boufal, Ivanovic, Castro-Montes: tous sont titulaires ce soir. On ne pouvait pas s'attendre à grand-chose d'autre.

19h50 La compo anversoise L'Antwerp n'a pas tardé à faire jouer Olivier Deman. Fraîchement arrivé, il se retrouve déjà titulaire ce soir. Aucuen autre réelle surprise dans le onze. On notera notamment la présence de Praet et de Janssen, qui débutera en pointe.